City encaminha venda de Brahim Díaz ao Real... e deixa 'armadilha' ao rival Man United

Jovem de 19 anos está perto de ir para o Real Madrid, mas o City ainda pode ganhar uma quantia extra

O Manchester City incluiu uma cláusula no acordo com o Real Madrid para a transferência de Brahim Diaz, que consiste na reserva de 15% de uma futura venda que o time merengue possa realizar com o jovem jogador, de acordo com apuração da Goal .

Além disso, o City, querendo evitar que Brahim jogue no Manchester United depois de passar pelo Real, incluiu uma cláusula que caso o jogador troque o time espanhol pelos Diabos Vermelhos, os Citizens terão direito a 40% e não 15% do valor.

Como a Goal já antecipou anteriormente, o acordo entre City e Real já está fechado pelo valor de 17 milhões de euros. O jogador assinará um contrato de seis anos e meio com o clube merengue.