City alega acusação mentirosa da UEFA por Fair Play Financeiro e quer reverter sentença

CEO do clube inglês diz que fará um apelo ao Tribunal Arbitral do Esporte para reverter a decisão

O foi proibido de participar da Champions League pelos próximos dois anos por irregularidades no Fair Play Financeiro da FIFA. O clube inglês não concordou com a decisão da UEFA e disse que irá recorrer.

Inclusive, Ferran Soriano, CEO do clube, emitiu uma declaração oficial negando as acusações e insistiu que todos os investimentos feitos no clube foram sempre devidamente declarados.

“A coisa mais simples que posso dizer hoje é que as alegações não são verdadeiras”, disse o dirigente à City TV. “O dono do clube não investiu qualquer dinheiro que não tenha sido devidamente declarado. Somo um clube sustentável, lucrativo, não temos débitos. Nossas contas foram examinadas diversas vezes auditores e investigadores. Tudo está perfeitamente claro”.

O CEO reclamou que a opinião pública julgou o clube culpado antes mesmo de qualquer discussão e também disse que providenciou uma série de documentos que irão comprovar a inocência do clube.

“Entregamos uma longa lista de documentos que acreditamos serem evidências irrefutáveis de que as alegações não são verdadeiras. Isso foi difícil pois teve de ser feito em um contexto de informações vazadas pela mídia. Sentimos que fomos considerados culpados antes de qualquer coisa ser discutida”.

Com a proibição de disputar a principal competição de clubes da europa, o nome de Guardiola já está sendo especulado para deixar o comando da equipe e alguns dos principais jogadores do elenco podem se motivar a procurar um novo clube na próxima janela de transferências.

“Guardiola está focado no futebol, hoje, amanhã e nas próximas semanas. Assim como os jogadores, eles estão calmos e focados e é isso que importa”, comentou o espanhol.

Por fim, Soriano disse que sua esperança é que a decisão seja revertida logo para que consequências maiores sejam evitadas evitadas.

“Estamos esperando por uma resolução rápida do problema, obviamente através de um processo justo. Minha esperança é que isso termine até o verão”, finalizou.