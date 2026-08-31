Citando Mbappé: Regragui justifica o pênalti perdido por Brahim Díaz diante de Senegal

Walid Regragui, ex-treinador da seleção do Marrocos, revelou sua opinião sobre o pênalti perdido por Brahim Díaz nos minutos finais da final da Copa das Nações Africanas entre Marrocos e Senegal.

Walid Regragui renunciou ao cargo de treinador da seleção do Marrocos após a Copa das Nações Africanas de 2025.

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Walid afirmou, durante sua participação no podcast "Marrocos", transmitido na "Atheer": "Tenho uma dúvida em relação ao pênalti do Díaz: será que ele o teria batido da mesma forma se tivesse sido cobrado naquele momento, ou 15 minutos depois de ter sido marcado".

A partida ficou paralisada, na ocasião, por cerca de quinze minutos por conta de um protesto e da retirada dos jogadores do Senegal, que entraram nos vestiários e só depois retornaram ao campo.

O ex-treinador do Marrocos citou o pênalti perdido por Kylian Mbappé diante do Marrocos durante a partida entre a França e o Marrocos, na Copa do Mundo de 2026.

Walid disse: "Quando Mbappé bateu o pênalti diante de Bounou e o perdeu, ele reclamou e disse ao árbitro que a paralisação de dois minutos afetou seu raciocínio. Então, o que dizer do raciocínio do Díaz diante de uma paralisação de 15 minutos na partida?".

Sobre as palavras que dirigiu a Díaz depois de ele perder o pênalti, Regragui destacou que não repreendeu o jogador.

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E concluiu: "Não disse nada a ele. Disse-lhe simplesmente: meu filho, o que aconteceu vai te ensinar muito e te tornar um jogador mais forte. Você precisa aprender com cada experiência".