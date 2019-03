Cinco técnicos brasileiros que merecem ser considerados entre os melhores da história

No auge de suas carreiras, eles fizeram história e mereciam ao menos ser considerados em listas de grandes do futebol

Quais treinadores brasileiros mereceriam um espaço entre os maiores de todos os tempos no futebol? De acordo com a tradicional France Football, apenas um: Telê Santana ocupa a 35ª posição na lista de 50 nomes.

Ainda que os nossos técnicos não tenham encontrado seu espaço desde que os jogos disputados na Europa dominaram de vez as atenções, fica a impressão de um eurocentrismo na avaliação dos franceses. O que não chega a ser grande novidade considerando algumas listas históricas feitas a um oceano de distância.

Considerado um símbolo do futebol bem jogado, Telê Santana ficou atrás, por exemplo, de nomes como Diego Simeone e Arséne Wenger. Um exagero, na avaliação e também ao ignorar a importância que outros brasileiros têm no esporte. Abaixo, confira cinco treinadores do nosso país que poderiam ao menos pleitear uma vaga entre os maiores de todos os tempos.

Lula

Luís Alonso Pérez, o Lula, foi o treinador do melhor time na história do futebol de clubes da América do Sul – e um dos melhores do futebol em todos os tempos. Comandou o de Pelé entre 1954 e 1966, conquistando 21 títulos. Dentre os mais importantes, triunfou cinco vezes na Taça (nenhum treinador foi mais vezes campeão do principal torneio brasileiro disputado à sua época), ganhou o oito vezes, quatro Rio- . As maiores conquistas, entretanto, foram as Libertadores de 1962 e 1963, além dos Mundiais nos respectivos anos.

Zagallo

Mário Jorge Lobo Zagallo começou a carreira de técnico no , e não demorou a levar o Glorioso ao título da Taça Brasil em 1968. Dois anos depois, herdou o trabalho de João Saldanha na , mudou peças e ajudou a equipe campeã mundial em 1970 a entrar para a história como o máximo símbolo do jogo bonito. Décadas depois foi vice-campeão na Copa de 1998 e levantou uma enorme quantidade de títulos na maioria dos clubes por onde passou.

Telê Santana

Talvez o maior símbolo na área técnica do futebol brasileiro. Apesar de não ter conquistado títulos com a Seleção Brasileira, fez o mundo se encantar com a equipe de 1982. Levantou título brasileiro com o em 1971, além de diferentes estaduais com gigantes espalhados pelo país (em uma época onde o campeonato tinha importância muito maior) encontrou o seu auge no São Paulo. Foi campeão da Libertadores e Mundial pelo Tricolor em 1992 e 1993.

Luis Felipe Scolari

A memória do 7 a 1 estará presente, assim como a do título mundial de 2002. Na Ásia, Felipão peitou o clamou por Romário, recuperou Ronaldo e Rivaldo e montou uma equipe com várias alternativas táticas. Também levou e a títulos de Libertadores, colecionou troféus de (foram três) e é o atual campeão brasileiro. Além disso, fez um belíssimo trabalho com a seleção portuguesa e foi um dos últimos a ter espaço no futebol europeu.

Vanderlei Luxemburgo

Ao lado de Lula, é o maior campeão brasileiro como treinador. Revolucionou o futebol brasileiro especialmente na década de 90, tornando-se referência para mexer tanto com o psicológico de seus jogadores quanto conseguiu fazer história com equipes ofensivas. Chegou inclusive a ter uma chance no poderoso , e relatos indicam certo preconceito com a sua cor na época em que esteve na – marcada por uma diretoria madridista que demitia treinadores como quem trocasse de roupas.