Christian Romero está prestes a assinar com o Atlético de Madrid. O zagueiro vai deixar o Tottenham Hotspur e assinar até 2030 na capital espanhola, segundo Nicolò Schira.

Já estava claro há mais tempo que Romero deixaria os Spurs após esta temporada. O capitão do clube manifestou o desejo de sair ao fim da última temporada.

Por muito tempo, parecia que a Inter ficaria com o argentino, mas o clube não chegou a um acordo com o Tottenham, que pedia 45 milhões de euros.

O Atlético, porém, está disposto a colocar esse valor na mesa e está muito perto de um acordo. Segundo o especialista em mercado da bola, os últimos detalhes estão sendo acertados neste momento.

No Atlético, Romero vai receber um salário de seis milhões de euros por ano. Ele assina até meados de 2030, com opção de depois estender o vínculo até meados de 2031.

Romero disputou um total de 122 jogos pelo clube do norte de Londres. Ele marcou onze gols. Em 2022, foi campeão mundial com a Argentina.

No Atlético, Romero passará a jogar sob o comando do técnico argentino Diego Simeone. Em Madri, ele também vai reencontrar companheiros da seleção argentina, como Julián Álvarez, Juan Musso e Nahuel Molina.