Christian deixa o Athletico e acerta com o Bahia

Jogador era pretendido pelo Cruzeiro, mas acertou com o Tricolor baiano

O volante Christian, de 21 anos, é o novo reforço do Bahia para a temporada 2023. O time baiano convenceu a diretoria do Athletico e acertou a contratação do jogador por R$ 15,45 milhões, segundo noticiou a jornalista Nadja Mauad , do GE. Ele deve se apresentar ao novo clube na semana que vem, onde vai passar por exames médicos e assinar o novo contrato.

Cruzeiro e Fluminense sondaram a possibilidade de ter Christian por empréstimo, mas o Furacão determinou que tinha o interesse apenas na venda em definitivo. O atleta foi revelado pelo Furacão e tinha contrato até o final de 2024, ainda que tenha perdido espaço em 2022 em função da chegada de reforços e pela lesão no joelho que o tirou de ação. Foram 119 jogos e 14 gols marcados pelo volante em sua passagem pela Arena da Baixada.

Até o momento, o Athletico conta com apenas a chegada do chileno atacante Luciano Arriagada, do Colo-Colo. Madson, lateral que deixou o Santos, tem conversas avançadas com o clube e deve ser anunciado no começo de 2023. O clube tem como principal meta manter a base do time vice-campeão da América e semifinalista da Copa do Brasil em 2022 para o próximo ano.