Chris Woerts sobre o futuro de Arne Slot: “Tive um breve contato com ele e acho que...”

Chris Woerts acredita que Arne Slot não assumirá nenhum cargo de treinador por enquanto. Ele fez essa afirmação na noite de segunda-feira no programa “De Oranjezomer”.

O Liverpool anunciou no último sábado que o técnico Slot foi demitido, após uma temporada decepcionante. Por isso, resta saber onde está o seu futuro.

“Entrei em contato com ele hoje e acho que ele vai optar por um período sabático”, revelou Woerts. “Que ele vai descansar um pouco, dar um passo atrás. Ele tem visto pouco a família nos últimos anos. Acho que ele quer se acalmar e só depois dar um novo passo.”

Slot teve uma passagem de sucesso pelo Feyenoord de 2021 a 2024. Agora que o novo diretor técnico do clube, Dévy Rigaux, lançou dúvidas na segunda-feira sobre o futuro de Robin van Persie como técnico do Feyenoord, especula-se no programa De Oranjezomer sobre um possível retorno de Slot.

“Slot com certeza não vai voltar”, afirma Woerts, no entanto. “Nunca se deve voltar para o antigo clube depois de dois ou três anos. Isso não vai dar certo, vai ser um drama.”

Youri Mulder aconselha agora o diretor-geral Robert Eenhoorn e Rigaux a nomearem eles próprios um treinador com quem possam trabalhar nos próximos anos. “É uma pena que não possa ser o Slot, porque isso seria perfeito para o Feyenoord. Por outro lado: Eenhoorn e Slot também já não se dão muito bem, creio eu…?”

“Não”, responde Woerts imediatamente. “Eenhoorn o demitiu sumariamente do AZ, quando ele foi para o Feyenoord. Portanto, não é um casamento feliz.”