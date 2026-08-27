Choro e choque: os bastidores da substituição de Cristiano Ronaldo na noite da remontada do Al-Nassr

Reportagens da imprensa revelaram o segredo por trás da substituição do português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, na noite da difícil vitória sobre o Al-Ettifaq, pelo placar de 3 a 2, na última terça-feira, pela terceira rodada da Liga Roshn dos Profissionais.

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O australiano Ange Postecoglou decidiu substituir "o Dom" no intervalo da partida, em uma cena que causou espanto em todos, especialmente porque Ronaldo fazia alguns gestos de irritação após o fim do primeiro tempo.

Alguns interpretaram o motivo da raiva de Ronaldo como insatisfação com o desempenho da equipe, além de ter tomado conhecimento da decisão de sua substituição.

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De acordo com o que afirmou o jornalista Khaled Al-Shanif em seu programa " Dorina Ghair ", foi o próprio Ronaldo quem pediu para sair diante do Al-Ettifaq no intervalo da partida, a fim de contar com um jogador mais ativo, capaz de fazer a pressão e ajudar a equipe.

Ele esclareceu que "Ronaldo saiu de comum acordo com o treinador e não foi obrigado a isso, pois entendia que o interesse da equipe estava em sua saída e na entrada de outro jogador, o que acabou acontecendo".

Al-Shanif afirmou que Ronaldo entrou em um estado de choro intenso após a partida, sendo esse o principal motivo de ele não ter saído para saudar a torcida, como de costume.

O Al-Nassr se prepara para enfrentar o Al-Taawoun, amanhã, sexta-feira, pela quarta rodada da Liga Roshn, tendo o "Al-Alami" conseguido a vitória nas três primeiras partidas.