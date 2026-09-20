Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-AFR-2025-MATCH 27-ANG-EGYAFP
Traduzido por

Choque para o Egito: talento egípcio escolhe defender Marrocos

Egito x Angola
Egito
Angola
Africa Cup of Nations Qualification
Sudão do Sul x Egito
Sudão do Sul
Qatar U17 x Egypt U17
Qatar U17
Egypt U17
World Cup U17
Marrocos x Gabão
Marrocos
Gabão
Morocco U17 x Spain U17
Morocco U17
Spain U17
Egito
Angola
Sudão do Sul
Catar
Marrocos
Gabão
Espanha

Surpresa nas seleções de base

Em uma surpresa marcante, Waheeb Al-Antary, meio-campista da equipe francesa do Angers, decidiu mudar seu destino internacional e optar por representar a seleção do Marrocos no próximo período, apesar de ter atuado anteriormente com a camisa das seleções de base do Egito.

Segundo o site marroquino "Sport7", Al-Antary decidiu ingressar nas fileiras da seleção do Marrocos sub-17, em vez da seleção do Egito, depois de ter participado com os jovens egípcios no período passado.

Indicou que a Federação Egípcia de Futebol foi surpreendida pela recusa do jogador em se juntar ao campo de treinamento da seleção do Egito sub-20, antes de decidir representar a seleção do Marrocos sub-17, treinada por Ahmed Al-Qantari.

A mesma fonte esclareceu que Waheeb Al-Antary tem origens egípcias e marroquinas, pois descende de pai egípcio e mãe marroquina, o que lhe dá o direito de representar as duas seleções.

O passo de Al-Antary abre uma nova página em sua trajetória internacional, depois de ter iniciado sua aparição com as categorias de base da seleção egípcia, antes de finalmente escolher vestir a camisa do Marrocos.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da "Kooora"

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google