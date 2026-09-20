Choque para o Egito: talento egípcio escolhe defender Marrocos

Em uma surpresa marcante, Waheeb Al-Antary, meio-campista da equipe francesa do Angers, decidiu mudar seu destino internacional e optar por representar a seleção do Marrocos no próximo período, apesar de ter atuado anteriormente com a camisa das seleções de base do Egito.

Segundo o site marroquino "Sport7", Al-Antary decidiu ingressar nas fileiras da seleção do Marrocos sub-17, em vez da seleção do Egito, depois de ter participado com os jovens egípcios no período passado.

Indicou que a Federação Egípcia de Futebol foi surpreendida pela recusa do jogador em se juntar ao campo de treinamento da seleção do Egito sub-20, antes de decidir representar a seleção do Marrocos sub-17, treinada por Ahmed Al-Qantari.

A mesma fonte esclareceu que Waheeb Al-Antary tem origens egípcias e marroquinas, pois descende de pai egípcio e mãe marroquina, o que lhe dá o direito de representar as duas seleções.

O passo de Al-Antary abre uma nova página em sua trajetória internacional, depois de ter iniciado sua aparição com as categorias de base da seleção egípcia, antes de finalmente escolher vestir a camisa do Marrocos.

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