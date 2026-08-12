O marroquino Youssef Laâmri, jogador da equipe principal de futebol do Al Ahly, do Egito, sofreu uma lesão por entorse no joelho durante o amistoso da equipe contra o Badalona, da Espanha, nesta quarta-feira, no estádio municipal "Bosc de Tosca", na Espanha, dentro da preparação do gigante vermelho para a nova temporada.

De acordo com o que o Al Ahly anunciou por meio de suas contas oficiais, o jogador foi levado ao hospital para se submeter a exames médicos e radiografias, a fim de verificar seu estado e determinar a gravidade da lesão, antes de tomar uma decisão sobre o tempo de sua ausência dos treinos e das partidas.

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Espera-se que os resultados dos exames médicos revelem a natureza da lesão de forma mais precisa, e se ela exigirá um período de tratamento e reabilitação prolongado antes do retorno às competições.

O gigante vermelho se prepara para corrigir a situação na próxima temporada, após diversos fracassos registrados na temporada passada, tanto no âmbito continental quanto no local, quando a equipe não conseguiu conquistar nenhum título importante.

O Al Ahly havia anunciado a contratação de Laâmri por três temporadas e meia, vindo do Raja Casablanca, do Marrocos, em janeiro passado.