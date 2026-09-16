Parece que o azar se recusa a abandonar João Pedro, atacante do Chelsea, em sua trajetória com a seleção brasileira.

Depois de ser deixado de fora, por decisão técnica do italiano Carlo Ancelotti, da lista da "Samba" para a Copa do Mundo de 2026, em favor de Neymar da Silva — o que gerou uma onda de críticas na ocasião —, o treinador voltou a convocá-lo para a data Fifa de setembro, num movimento que parecia uma recompensa merecida por seu forte início de temporada com a camisa do Chelsea.

Mas os ventos sopraram contra o desejo do atacante, já que a Confederação Brasileira de Futebol anunciou, em comunicado oficial nesta quarta-feira, o corte do jogador da atual convocação devido a uma lesão repentina.

O comunicado brasileiro não revelou detalhes sobre a natureza da lesão ou o tempo previsto de ausência.

Em uma ação rápida para compensar essa ausência, Ancelotti decidiu convocar Martinelli, atacante do Fluminense, para reforçar o setor ofensivo, juntando-se assim a uma lista brasileira que já vem passando por uma série de mudanças e surpresas de grande porte.

A seleção brasileira disputa três amistosos na próxima data Fifa, contra Austrália (em duas partidas) e Índia.

Confira abaixo a lista da seleção brasileira após essa mudança:

Goleiros: Hugo Souza (Corinthians), Morisco (Coritiba), Otávio (Cruzeiro).

Defesa: Arthur Dias (Athletico-PR), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV Eindhoven), Vitor Reis (Manchester City), Wesley (Roma).

Meio-campo: André Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo Santos (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus), Gabriel Bontempo (Santos)

Ataque: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), Martinelli (Fluminense), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Ryan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo), Vinícius Júnior (Real Madrid).

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