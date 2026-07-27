Choque no Wydad: morre antigo jogador do clube aos 38 anos

O Wydad Athletic Club marroquino e os seus adeptos receberam um choque doloroso, após a morte do antigo internacional maliano Kalilou Traoré, ex-jogador da equipa, aos 38 anos, na sequência de um trágico acidente de viação.

O clube francês Sochaux anunciou a morte do seu antigo jogador, manifestando o seu profundo pesar pela partida de Traoré, que envergou a camisola da equipa entre 2012 e 2014, antes de endereçar as mais sentidas condolências aos seus familiares e parentes.

Traoré disputou 11 jogos na competição da liga francesa com a camisola do Sochaux, antes de decidir pôr fim precocemente à sua carreira profissional em 2014, quando tinha 26 anos.

A carreira do jogador maliano contou com várias experiências em diferentes clubes, tendo defendido as cores do Real Bamako no seu país, do Wydad Athletic Club e do Hassania Agadir em Marrocos, além do Istra croata e do Odense dinamarquês, antes de se retirar do futebol numa idade precoce.

A nível internacional, Traoré envergou a camisola da seleção do Mali em 17 jogos e conseguiu contribuir para um feito importante com o seu país, depois de ter integrado a lista da seleção que conquistou a medalha de bronze na Taça das Nações Africanas de 2013.

O luto abateu-se sobre os clubes aos quais o jogador esteve ligado ao longo da sua carreira, perante a partida repentina.

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