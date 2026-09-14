A torcida do Al-Hilal recebeu uma notícia chocante, antes de disputar a primeira partida da Liga dos Campeões da Ásia da Elite contra o Al-Gharafa, do Catar, após ser confirmada a ausência do atacante inglês Ollie Watkins.

O Al-Hilal recebe o Al-Gharafa amanhã, terça-feira, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita Riade, pela primeira rodada da fase de liga do torneio asiático.

E 24 horas antes do confronto asiático, o Al-Hilal anunciou a ausência de Watkins no último treino realizado pela equipe nesta segunda-feira, em preparação para a partida.

O Al-Hilal afirmou, em publicação em sua conta oficial no "X", que o atacante inglês passou por uma sessão de tratamento na clínica médica do Centro Esportivo Al-Majdiah, por sentir dores na parte inferior das costas.

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Com isso, fica confirmada a ausência de Watkins na primeira partida do Al-Hilal na atual edição da Liga dos Campeões da Ásia da Elite, ficando o francês Mohamed Kader Meïté como o maior candidato a comandar o ataque da equipe diante do Al-Gharafa.

A ausência do atacante inglês representa um grande choque para o Al-Hilal, especialmente porque ele vinha brilhando muito desde sua chegada à equipe durante a última janela de transferências de verão, vindo do Aston Villa, tendo participado de 4 partidas, nas quais marcou 3 gols e deu duas assistências.

Vale lembrar que o Al-Hilal deu adeus à última edição da Liga dos Campeões da Ásia da Elite nas quartas de final, após a derrota para o Al-Sadd, do Catar, nos pênaltis, sendo ainda a equipe mais vezes campeã do torneio na história, com 4 títulos.