Choque mundial: Messi se afasta dos gramados sem data para voltar

Lionel Messi, ídolo do futebol argentino, decidiu suspender sua carreira por tempo indeterminado, após a morte de seu pai, Jorge Messi, aos 68 anos, em uma clínica na cidade de Rosário, na sequência de uma longa batalha contra a doença — uma perda dolorosa que deixou um enorme vazio na vida de Leo.

Segundo o site francês "Foot Mercato", que cita reportagens da imprensa argentina, o octacampeão da Bola de Ouro decidiu suspender seus compromissos profissionais para apoiar seus entes queridos durante este período difícil, sem definir uma data para o seu retorno ao Inter Miami, o que indica claramente que o futebol passou para o segundo plano em suas prioridades.

Jorge Messi não foi apenas um pai, mas o primeiro conselheiro, representante e apoiador de seu filho desde os seus primeiros passos no mundo do futebol. Ele esteve ao lado de Lionel em cada etapa decisiva de sua ascensão, começando pelo Newell's Old Boys e, mais tarde, durante sua transferência para a Espanha, fazendo os sacrifícios necessários para permitir que seu filho realizasse seu sonho, e contribuiu nos bastidores para moldar um dos destinos mais grandiosos da história do futebol.

A saúde de Jorge Messi foi motivo de grande preocupação para sua família durante a última Copa do Mundo, realizada nos Estados Unidos, quando a situação pessoal da estrela argentina o afetou profundamente, apesar da distância e das pressões do torneio. Diversas imagens daquele período testemunharam as emoções intensas que tomaram conta do capitão da seleção argentina quando ele falava de sua família e das dificuldades enfrentadas por seu pai.

Ao saber da trágica notícia, Messi interrompeu imediatamente seus compromissos profissionais com o Inter Miami para retornar à Argentina e estar com sua família. O funeral foi realizado em absoluto sigilo em Rosário, em um momento extremamente doloroso para o jogador, que optou, desde então, por permanecer com sua família, sem definir uma data para o retorno aos Estados Unidos.

As reportagens indicam que a prioridade agora é a família Messi, com o apoio de sua mãe, seus irmãos, sua esposa e seus filhos. Espera-se também que ele receba a visita de alguns jogadores da seleção argentina, entre eles Leandro Paredes, Nicolás Otamendi e Ángel Di María, para lhe prestar apoio, o que evidencia a importância que Jorge Messi tinha na vida de seu filho e o lugar especial que a família Messi ocupa no futebol argentino.

Nesse contexto, o futuro da carreira profissional de Lionel Messi levanta muitas dúvidas, já que a imprensa argentina começou, de fato, a especular sobre a possibilidade de ele parar de jogar por tempo indeterminado, visto que a estrela do Inter Miami não deu, até o momento, qualquer indício sobre a data de seu retorno aos gramados.

Prestes a completar 39 anos, Messi se encontra em um momento sem precedentes em sua brilhante carreira, em que a prioridade deixou de ser puramente esportiva e passou a ser extremamente pessoal. E embora nada permita, no momento, afirmar categoricamente que Messi decidiu se aposentar do futebol, sua escolha de suspender seus compromissos por tempo indeterminado abre as portas para um período de incerteza.

Depois de ter dedicado mais de vinte anos ao mais alto nível, o argentino pode agora tomar o tempo necessário antes de decidir se deseja dar continuidade à sua aventura americana ou se afastar ainda mais do futebol.