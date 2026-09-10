



O Al Ahly, do Egito, anunciou nesta quinta-feira que seu jogador sofreu uma ruptura do ligamento cruzado, confirmando sua ausência por vários meses no time principal.

O Al Ahly divulgou um comunicado oficial no qual afirmou: "O doutor Ahmed Gaballah, chefe do departamento médico do time principal de futebol, disse que os exames de imagem realizados pelo jogador Amr El Gazzar na manhã de hoje revelaram que ele sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e uma ruptura do menisco interno".

E acrescentou: "Gaballah confirmou que está sendo definida a data para que o jogador seja submetido à cirurgia no próximo período".

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O Al Ahly empatou ontem com o Al Mokawloon Al Arab, pelo placar de 1 a 1, na quarta rodada do Campeonato Egípcio de futebol.

Yasser Ibrahim e Amr El Gazzar, a dupla de zaga do Al Ahly, se lesionaram na partida de ontem, e a natureza da lesão de El Gazzar foi anunciada oficialmente.



