Chineses negam ida à Europa, e Oscar só volta a jogar em 2023

Meio-campista gostaria de se transferir para a Europa ou para o Flamengo, mas diretoria do Shanghai Port se recusou a liberá-lo no mercado da bola

Oscar só deve jogar futebol novamente em 2023. Depois de ter a liberação negada para defender o Flamengo, o meio-campista cogitou a volta à Europa. Contudo, ouviu uma resposta negativa do Shanghai Port, da China, como soube a GOAL. O meio-campista de 30 anos foi autorizado a ficar até o fim do ano no Brasil para acompanhar o nascimento do filho. Entretanto, não obteve permissão para jogar por outro clube.

Oscar gostaria de atuar pelo Flamengo ao menos até o término da temporada brasileira, em novembro deste ano. Os chineses deram aval de forma verbal. No entanto, enrolaram no decorrer da janela de transferências e mudaram de ideia em meio às tratativas. Somente no último dia de mercado da bola, o clube formalizou que não o liberaria.

Mesmo com a postura dos chineses na negociação com o Flamengo, o que irritou o atleta e seus agentes, o estafe de Oscar tentou a liberação até maio de 2023 para defender um clube europeu. A resposta, desta vez, foi mais rápida, e o meio-campista escutou mais uma vez um "não" do Shanghai Port.

O meio-campista tem contrato com o Shanghai Port até o fim de 2024. Os chineses não pretendem liberá-lo antes do fim do contrato, tampouco por empréstimo. A diretoria prefere bancar o seu salário sem atuar que liberá-lo para jogar por outro time.

Oscar deverá voltar à China somente em janeiro. Neste período, fará trabalhos físicos individuais com um preparador particular para manter o condicionamento. Ele seguirá no Brasil ao lado dos familiares e com os salários pagos pelos chineses. O jogador recebe cerca de R$ 10 milhões por mês no atual contrato — ele tem um dos maiores vencimentos do futebol mundial.