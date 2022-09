A última cartada de Chile e Peru pela vaga na Copa do Mundo no lugar do Equador

Seleções vão até a última instância após as denúncias contra o lateral Byron Castillo, que teria nascido na Colômbia e com idade adulterada

O Chile ficou de fora da Copa do Mundo de 2022 pelas Eliminatórias, e o Peru nos playoffs, mas os dois países ainda têm o sonho vivo de disputar o Mundial. Nesta sexta-feira (30), o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) reconheceu o recebimento dos recursos das federações após a rejeição da Fifa às acusações sobre Byron Castillo.

Há meses, os dois países denunciam o caso de Castillo, a quem acusam de falsificar sua certidão de nascimento e de ter sido escalado de forma irregular nas Eliminatórias Sul-Americanas para o Mundial. Em maio, a federação chilena tinha apresentado um recurso na Fifa por "uso de uma certidão de nascimento falsificada, falsa declaração de idade e falsa nacionalidade" de Castillo.

De acordo com a denúncia, existem "inúmeras provas de que o jogador nasceu na Colômbia, na cidade de Tumaco, em 25 de julho de 1995, e não em 10 de novembro de 1998, na cidade equatoriana de Playas". Segundo o TAS, o Chile teria pedido a retirada de todos os pontos dos oitos jogos disputados por Byron Castillo. A federação, por estar envolvida em um dos confrontos, conseguiria chegar à quarta colocação das eliminatórias e herdaria a vaga no Mundial.

Já os peruanos solicitaram diretamente a exclusão do Equador da Copa do Mundo do Qatar e a entrada da seleção peruana, que terminou as eliminatórias ocupando a quinta colocação.

Ambas as entidades pediram que a decisão sobre o caso seja tomada até o dia 10 de novembro. É bom ressaltar que o Equador fará a primeira partida da Copa do Mundo, no dia 20, contra os anfitriões do torneio.

O que Byron Castillo disse sobre o assunto?

Em entrevista para o Telemundo, o lateral-direito equatoriano assumiu que em determinado momento já pensou em desistir do futebol.

“Passei um período muito difícil na minha carreira, porque o problema já dura anos. De repente, no nível internacional, eles pensam que é agora, mas já foi resolvido no Equador”, afirmou Byron.

O atleta, que hoje atua no León, do México, também revelou sofrer ameaças em suas redes sociais e ataques nos estádios na época que ainda jogava pelo Barcelona de Guayaquil. No entanto, o apoio da família e dos amigos foi fundamental para que ele não desistisse do esporte.