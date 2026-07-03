Chievo Verona: primeira contratação é oficializada

O AC ChievoVerona tem o prazer de anunciar a contratação do zagueiro Matteo Salvi, nascido em 1999, que se destacou na última temporada pelo Treviso. O zagueiro central marcou 5 gols e se impôs como um dos pilares da melhor defesa da equipe campeã do Grupo C da Série D.

Fisicalidade, excelente senso de posicionamento e experiência adquirida também em campeonatos profissionais são as principais qualidades de um zagueiro completo, com 196 centímetros de altura, capaz de aliar solidez e presença nas duas áreas de pênalti.

Formado nas categorias de base do Empoli, Pisa e SPAL, ele posteriormente vestiu a camisa da equipe Primavera da Atalanta.

Na Série C, disputou um total de 63 partidas vestindo as camisas do Pontedera, Pistoiese, Union Clodiense e Grosseto.