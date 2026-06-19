Chievo Verona: Pellissier é o novo gerente do clube

Sergio Pellissier é o novo gerente do Chievo Verona. O clube de Verona, que disputa a Série D, está planejando a próxima temporada, após a nomeação do diretor esportivo Matteassi. Segue o comunicado oficial:





“O A.C. ChievoVerona dá continuidade à sua trajetória de crescimento, sob o signo da continuidade e da identidade que sempre caracterizaram o clube.





Por esse motivo, Sergio Pellissier, líder carismático dentro e fora de campo e figura de referência na história do time amarelo e azul, continuará colocando sua experiência, competência e senso de pertencimento a serviço do clube, assumindo o cargo de gerente do clube, mantendo, ao mesmo tempo, o cargo de presidente honorário.





Em sua nova função, Pellissier será o elo de ligação entre a diretoria, a área esportiva e o time principal, coordenando as relações entre os diversos setores organizacionais, representando o clube em atividades institucionais e apoiando o desenvolvimento das relações esportivas e corporativas. Ponto de referência para jogadores, comissão técnica e torcedores, ele colaborará com todas as áreas do clube, contribuindo para fortalecer a unidade de ação e transmitir diariamente os valores que representam a essência do ChievoVerona.





A história de Sergio Pellissier está indissoluvelmente entrelaçada com a do ChievoVerona. Com a camisa amarela e azul, ele disputou mais de 500 partidas oficiais, marcando 139 gols e tornando-se o símbolo de toda uma geração de torcedores. Entre as lembranças mais marcantes estão as participações históricas nas competições europeias, que culminaram nos confrontos contra o Levski Sofia e o Red Star Belgrado, o ápice da trajetória esportiva do clube.





Após encerrar a carreira de jogador, Sergio continuou a demonstrar seu apego às cores amarelo e azul, contribuindo de forma decisiva para o renascimento do A.C. ChievoVerona e para a construção de um projeto ambicioso, baseado nos valores que tornaram essa realidade um exemplo no cenário do futebol italiano.





Com esta nova função, o clube reforça ainda mais o vínculo com uma das figuras mais representativas de sua história, certo de que a paixão, a competência e a liderança de Sergio Pellissier continuarão a ser um patrimônio fundamental para o presente e para o futuro do ChievoVerona"











