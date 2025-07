Chicago Stars x Corinthians feminino: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Teal Rising Cup 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (11), no CPKC Stadium, em Kansas City; veja detalhes

Chicago Stars e Corinthians entram em campo neste sábado (11), às 18h30 (horário de Brasília), em jogo amistoso válido pela semifinal da Teal Rising Cup 2025. A partida acontece no CPKC Stadium, em Kansas City, e tem transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+ (confira a programação completa de futebol aqui).

O Corinthians vê o torneio como parte importante da preparação para a reta final da temporada. As Brabas seguem vivas em quatro competições: nas quartas de final do Brasileiro, na fase inicial do Paulista, na terceira fase da Copa do Brasil eàs vésperas de iniciarem caminhada na Libertadores.

Escalações

Chicago Stars: Não divulgado.

Corinthians: Não divulgado.

Desfalques

Chicago Stars

Sem desfalques divulgados.

Corinthians

Sem desfalques divulgados.

Quando é?