Chelsea: rebeldia de Kepa foi 'mal-entendido por excesso de nervos'

Goleiro se recusou a deixar o campo após treinador decidir tira-lo do jogo

EXCLUSIVA

É incomum para um jogador recusar a ser substituído, ainda mais do modo como Kepa Arrizabalaga rejeitou a mudança solicitada pelo técnico do Chelsea, Maurizio Sarri, durante a final da Copa da Liga Inglesa contra o Manchester City, no último domingo (24). Após o jogo, o treinador italiano tentou aliviar a tensão depois de deixar clara a irritação com o goleiro ao ameaçar deixar o estádio quando Kepa se recusou a ser substituído antes da disputa de pênaltis para evitar possíveis ferimentos, já que Kepa teria reclamado de possíveis cãibras.

Em entrevista exclusiva à Goal, Luis Milla ex-técnico do Sub-21 da Espanha, disse que a ocasião não passou de um mal-entendido entre a dupla dos Blues.

"Eu acho que houve um mal-entendido por excesso de nervos no momento", disse o ex-jogador do Barcelona e Real Madrid em apontar que "talvez os médicos tenham tomado uma parte específica na decisão do treinador ao dizer que ele (Kepa) não estava 100% para as penalidades, mas depois joga e está bem ". Vale ressaltar que a cena ocorreu momentos antes da disputa de pênaltis que daria o título ao Manchester City.

"No nervosismo do momento teria sido melhor se estivesse chegado mais perto do treinador, mas sem muito escândalo, que Sarri mesmo queria ir... agora, não passou de um mal-entendido", disse.

Por fim Milla comentou sobre a reação de Sarri: "Foi um incômodo, eles hesitaram, tentou substituir e no momento de nervos passaram isso, mas eu acho que foi apenas um mal-entendido deveria ter sido tratado com mais calma, mas é difícil encontrá-la antes de disputar penalidades que decidem um título".