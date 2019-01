Chelsea quer contar com Rakitic em junho, diz jornal

Contratação de De Jong, e possível chegada de Rabiot podem fazer o Barcelona aceitar a saída do meia

Não há dúvidas que Lionel Messi é o principal jogador do Barcelona. No entanto Ivan Rakitic é fundamental para o sucesso da equipe, e o mercado está de olho no talento do croata. Após ver o PSG de olho em seu jogador, agora é a vez do Chelsea estudar a contratação do meia.

Se antes o clube catalão nao aceitou a proposta do clube parisiense, agora o cenário pode mudar após a assinatura de De Jong e proximidade de Rabiot.



Foto: Getty Images

Com contrato até junho de 2021, Rakitic entra na mira não só dos Blues, mas também de Arsenal e Manchester United. E apesar da sua saída agora não ser mais tão impossível do Camp Nou, os clubes vão ter que esperar até o final da temporada.

No Barça desde 2014/15, Rakitic já disputou 244 jogos e marcou 32 gols.