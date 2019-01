Chelsea quer Benzema como substituto de Morata, diz jornal

Atacante francês tem contrato com o Real Madrid até 2021 e pode deixar o clube que deve passar por uma reformulação de elenco

O jornal inglês Daily Mirror noticiou que Karim Benzema é o novo alvo do Chelsea para substituir Álvaro Morata. O atacante espanhol dos Blues vem passando por mais uma temporada difícil no comando de ataque do time londrino e não deve permanecer em Stamford Bridge por muito tempo.

Morata nunca conseguiu se firmar como o atacante que se esperava dele. Desde a época de Antonio Conte, quando foi contratado, o ex-Real Madrid pode ir jogar no Sevilla, que tem grande interesse em contar com ele em seu elenco.

Já Karim Benzema surge como uma opção importante para o Chelsea. Ele chegou ao Real Madrid em 2009 e vem sendo muito utilizado pelos diversos treinadores desde então. Agora, com Solari, é titular absoluto e um dos líderes do elenco. Na atual temporada, Benzema participou de 28 partidas, marcou 12 gols e seis assistências. Escolha dos editores Mbappé, Messi, Neymar e os jogadores mais valiosos do futebol

(Foto: Getty Images)

O centroavante de 31 anos está avaliado atualmente em 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 170 milhões), de acordo com o Transfermarkt.

O jornal As informa que o PSG também monitora o atacante. De acordo com a publicação, o interesse seria contratar Benzema caso Neymar ou Mbappé sejam vendidos.