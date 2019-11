Chelsea olha para o futuro, mas tem em Willian seu craque do presente

Jogador da seleção brasileira pode ter 31 anos, mas está jogando como nunca e emergiu como crucial para o time jovem de Frank Lampard

Depois que o derrotou o por 5-2 em 14 de setembro, os jovens de Frank Lampard dominaram as manchetes.

Isso não surpreendeu, é claro: todos os gols foram marcados por jovens da base, com Tammy Abraham fazendo um hat-trick, e Fikayo Tomori e Mason Mount marcando um gol cada. O que se desenrolou em Molineux foi a reivindicação mais espetacular da fé de Lampard na juventude até hoje.

No entanto, após o jogo, o lendário meio-campista do Blues estava relutante em receber aplausos, ou mesmo aumentar os elogios aos jovens.

Lampard, em vez disso, tentou focar parte da atenção em um dos atletas mais velhos da equipe.

"Willian foi o destaque hoje", disse o técnico do Chelsea sobre o jogador de 31 anos.

"Sua ética de trabalho quando ele estava fora da bola era quase como, se você conversar com os pontas e disser a eles o que você quer deles, poderíamos mostrar a eles o vídeo de Willian hoje por causa de sua qualidade e explosões de ritmo com a bola. Ele tem sido o nosso melhor jogador [desde que assumi]", afirmou Lampard.

Isso é verdade agora, como era há seis semanas.

Callum Hudson-Odoi e Christian Pulisic têm feito bons jogos ultimamente. Isso é certo, dado que o par são astros do futuro. Willian, no entanto, é o atual líder do ataque do Chelsea.

Tomar a camisa número 10 de Eden Hazard poderia pesar para o brasileiro. Em vez disso, ele se divertiu com a responsabilidade extra. E a maior liberdade.

Lampard depositou uma enorme confiança em todos os seus jogadores, mas não mais que Willian.

Willian começa as partidas à direita e é acusado de se esconder daquele lado, muitas vezes aparecendo em sua própria área para fazer uma entrada oportuna ou um desarme crucial.

No entanto, quando os Blues têm a posse, ele pode mudar de lado ou cair profundamente no meio-campo. Isso complementa perfeitamente os atributos de ataque de Mount, Pulisic e Hudson-Odoi, que preferem correr atrás da defesa.

Lampard, é claro, está mais familiarizado do que a maioria com a indústria e a excelência de Willian. Ele jogou ao lado do internacional brasileiro 28 vezes durante sua última temporada em Stamford Bridge, em 2013/2014.

Consequentemente, Lampard sabia exatamente o que Willian tinha a oferecer e estava, portanto, disposto a fazer dele um componente essencial de sua equipe.

O técnico foi recompensado com três gols e duas assistências nos últimos nove jogos de Willian, uma ótima forma que o tornou titular, deixando Pulisic, Hudson-Odoi e Pedro em uma batalha pela outra vaga.

É a reviravolta quando se considera que Willian nem sempre foi a primeira escolha do antecessor de Lampard, Maurizio Sarri.

No entanto, o ex- ainda conseguiu 13 assistências em todas as competições da última temporada - apenas Hazard teve mais, com 17 - e oito gols.