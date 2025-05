Chelsea x Manchester United: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Blues miram vaga na Champions League diante de um Manchester United em crise e focado na final da Europa League; veja os detalhes

Chelsea recebe o Manchetser United se enfrentam nesta sexta-feira (16), às 16h15 (de Brasília), em Stamford Bridge, Londres, pela 37ª rodada - a penúltima - do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fehada, e do Disney+, no streaming (confira a programação completa).

O Chelsea entra em campo nesta sexta com os olhos fixos na vaga para a próxima Champions League. A derrota para o Newcastle na última rodada freou a sequência positiva dos Blues, mas o time de Enzo Maresca segue firme na 5ª colocação, empatado em pontos com o Aston Villa, e sabe que uma vitória em casa pode encaminhar de vez seu retorno à elite continental. Stamford Bridge tem sido um trunfo importante – os londrinos perderam apenas duas vezes como mandantes na Premier League –, o que dá ainda mais confiança ao torcedor azul.

O Manchester United, por sua vez, vive uma temporada para esquecer na Premier League. Sem vencer há sete rodadas e ocupando a modesta 16ª posição, o time de Rúben Amorim tenta ao menos evitar um final de campanha ainda mais constrangedor. Apesar da vaga na final da Europa League contra o Tottenham manter viva a chance de salvação, a equipe precisa dar sinais de reação e dignidade também no campeonato nacional. O desafio é duplo: retomar o desempenho longe de casa e superar as ausências que enfraquecem o elenco.

Prováveis escalações

Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Trevoh Chalobah, Levi Colwill, Marc Cucurella; Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Noni Madueke, Cole Palmer, Tyrique George e Pedro Neto. Técnico: Enzo Maresca.

Manchester United: Altay Bayındır; Tyler Fredricson, Victor Lindelöf, Luke Shaw; Jaydan Kamason, Christian Eriksen, Manuel Ugarte, Harry Amass; Kobbie Mainoo, Alejandro Garnacho e Obi-Martin. Técnico: Rúben Amorim.

Desfalques

Chelsea

Nicolas Jackson (expulso contra o Newcastle) ; Christopher Nkunku (lesão); Marc Guiu (lesão muscular) ; Wesley Fofana (lesão muscular) e Omari Kellyman (lesão na coxa)

Manchetser United

Lisandro Martínez (lesão no joelho) ; Diogo Dalot (panturrilha); Leny Yoro (saiu lesionado no pé, contra o West Ham) ; Joshua Zirkzee (coxa) e Lisandro Martínez (joelho)

Quando é?