Chelsea, Manchester United e Real Madrid querem Pochettino

Apesar da estabilidade nos Spurs, argentino pode estar de saída da equipe por conta da falta de reforços na temporada

Um dos treinadores mais longevos da Premier League, o argentino Mauricio Pochettino é cobiçado por três gigantes do futebol europeu. Ao menos é o que afirma o jornal Daily Express.

Segundo a publicação, Roman Abramovich, dono do Chelsea, teria dado um ultimato a Maurizio Sarri e colocado como condição para sua permanência no comando dos Blues a classificação da equipe para a próxima edição da Champions League. Atualmente o time de Londres ocupa a quarta posição na Premier League com 50 pontos, dois a mais que o Manchester United, atual quinto colocado na competição.

O United, aliás, é outro interessado em obter os serviços de Pochettino. Apesar das boas atuações dos Red Devils sob o comando do norueguês Ole Gunnar Solskjaer, o comando da agremiação de Manchester o considera como interino e não cogita a efetivação do ex-atacante no cargo. Outro clube que monitora a situação do argentino é o Real Madrid. Santiago Solari faz um trabalho considerado razoável nos Merengues e, mesmo assegurado na equipe espanhola até o fim da temporada, sua permanência para a temporada 2019/20 é incerta.

A permanência de Mauricio tem sido especulada como incerta por conta da falta de reforços na campanha atual, o que vem causando problemas na escalação dos onze iniciais. Heung Min Son, que esteve na seleção da Coreia do Sul e Harry Kane, lesionado, são os desfalques mais importantes.

Apesar da possível insatisfação no cargo, sua multa rescisória pode afastar o interesse outros clubes. Com quatro anos a cumprir do contrato, os Spurs fixaram como valor a pagar pela saída do treinador a quantia de 50 milhões de libras (cerca de R$ 240 milhões).