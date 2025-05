Chelsea x Liverpool: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Blues precisam do resultado na briga por vaga na Champions, enquanto Reds fazem seu primeiro jogo após a garantia do título da liga

Chelsea e Liverpool se enfrentam neste domingo (4), às 12h30 (horário de Brasília), pela 35ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. O jogo será no Stamford Bridge, em Londres, com transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, serviço de streaming alinhado à emissora (clique aqui e confira a programação diária).

Atual quinto colocado da Premier League, com 60 pontos, o time comandado por Enzo Maresca precisa vencer para seguir firme na briga por uma vaga na Champions League, competição que os Blues não chegam há duas temporadas. A equipe também está na semifinal da Conference League e chega embalada por três vitórias consecutivas.

Já o Liverpool ainda comemora o título da liga, confirmado na última rodada com uma goleada por 5 a 1 sobre o Tottenham, em Anfield. Sob o comando de Arne Slot, os Reds fazem uma campanha impressionante: são 25 vitórias em 34 jogos, além de sete empates e apenas duas derrotas. Com a glória garantida, o treinador pode dar oportunidades a jogadores que atuaram menos na temporada, como Federico Chiesa.

No confronto direto, o Liverpool defende um tabu de dez jogos sem perder para o Chelsea. A última vitória dos Blues foi pela Premier League 2020/21, por 1 a 0, em Anfield. Desde então, foram sete empates e três vitórias dos Reds.

Prováveis escalações

Chelsea: Robert Sánchez; Caicedo, Chalobah, Colwill e Cucurella; Lavia, Enzo Fernández e Cole Palmer; Pedro Neto, Nicolas Jackson e Madueke. Técnico: Enzo Maresca.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Tsimikas; Gravenberch, Curtis Jones e Elliott; Salah, Diogo Jota e Chiesa. Técnico: Arne Slot.

Desfalques

Chelsea

Maresca não terá Christopher Nkunku, Wesley Fofana, Marc Guiu e Omari Kellyman à disposição, todos lesionados.

Liverpool

Joe Gomez segue se recuperando de lesão.

