Chelsea é festejado no Japão antes de amistoso

A partida contra o Kawasaki Frontale será transmitida exclusivamente pelo DAZN; não perca!

O segue em sua pré-temporada, com o ídolo e ex-jogador Frank Lampard agora no comando dos Blues. Sem poder contratar nesta janela de mercado, por conta de uma punição imposta pela FIFA, a equipe londrina confia em sua base para fazer uma boa temporada – especialmente com o retorno à .

Nos primeiros testes realizados até o momento, o Chelsea está invicto e demonstrando um futebol bom – mesmo na ausência da estrela Eden Hazard, transferido para o . Em três jogos, foram duas vitórias [3 a 0 sobre o , dos EUA, e goleada por 4 a 0 em cima dos irlandeses do St.Patrick além de um empate por um gol com o Bohemian].

E na manhã desta sexta-feira (19), às 07h [horário de Brasília], o Chelsea tem outro desafio à sua frente: com transmissão do DAZN, os comandados por Frank Lampard duelam contra os japoneses do Kawasaki Frontale. Os ingleses chegaram ao e sentiram o carinho dos torcedores, que também demonstraram a reverência em relação a Lampard.