Chelsea desiste de contratar Isco, garante jornal

Meio-campista declarou recentemente que está feliz no Real Madrid e não pretende deixar o clube espanhol

Isco não defenderá o Chelsea na próxima temporada. Ao menos é o que garante o jornal inglês Daily Mail.

Segundo a publicação, os Blues de Londres desistiram da contratação do meia por conta do alto pedido salarial do jogador. Isco teria pedido um valor ainda maior após o PSG também demonstrar interesse na sua contratação.

O meia espanhol tem sido reserva e tido pouco espaço com Santiago Solari no Real Madrid. No entanto, declarou recentemente que está feliz nos Blancos e não pretende deixar o clube.