Benfica x Bayer Leverkusen: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Chelsea e Benfica entram em campo nesta quarta-feira (05), às 17h (horário de Brasília), em jogo válido pela quarta rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. A partida acontece no Estádio da Luz e possui transmissão ao vivo da HBO Max, no streaming (confira a programação completa de futebol aqui).

O Benfica entra em campo pressionado para reagir na Champions League após um início decepcionante, com três derrotas em três jogos. Mesmo vivendo ótimo momento no Campeonato Português — onde soma dez partidas sem perder e vem de vitória convincente por 3 a 0 sobre o Vitória de Guimarães —, o time de José Mourinho ainda não conseguiu repetir o mesmo desempenho no cenário europeu. Jogando no Estádio da Luz, o clube aposta na força de sua defesa, que não sofre gols há cinco partidas por competições nacionais, e no apoio da torcida para conquistar os primeiros pontos e seguir com chances de classificação no grupo.

O Bayer Leverkusen também busca seu primeiro triunfo na fase de liga da Champions, após empatar duas vezes e ser goleado pelo PSG por 7 a 2 na última rodada. A equipe de Kasper Hjulmand vive um momento irregular, alternando boas atuações com tropeços recentes, como a derrota por 3 a 0 diante do Bayern de Munique no fim de semana. Ainda assim, o time alemão tenta se apoiar no bom desempenho fora de casa - com apenas uma derrota nos últimos sete jogos - para surpreender em Lisboa e se recolocar na briga por uma vaga no mata-mata europeu.

Prováveis escalações

Benfica: Trubin; Aursnes, Otamendi, T Araujo, Dahl; Barrenechea, Rios; Schjelderup, Sudakov, Lukebakio; Pavlidis.

Bayer Leverkusen: Flekken; Tapsoba, Balde, Quansah; Grimaldo, Garcia, Echeverri, Arthur; Poku, Kofane; Schick.

Desfalques

Benfica

Alexander Bah, Manu Silva, Bruma e Amar Dedic seguem lesionados.

Bayer Lekeverkusen

Robert Andrich (suspenso), Exequiel Palacios, Ezequiel Fernández, Lucas Vázquez, Axel Tape e Nathan Tella estão fora por lesão, enquanto Malik Tillman é dúvida.

Quando é?