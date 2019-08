Chelsea, Arsenal e mais: quais jogos Alisson vai perder por lesão?

Lesionado, o goleiro brasileiro irá perder alguns compromissos importantes pelos Reds - e talvez também pela seleção brasileira

O sofreu um duro golpe na arrancada da temporada 2019/20 da Premier League, apesar de conquistar uma confortável vitória por 4 a 1 sobre o no jogo de estreia. Isso porque o time acabou perdendo o goleiro Alisson, um dos pilares da campanha do título na última , lesionado, ainda no primeiro tempo de partida em Anfield, deixando preocupados não só o técnico Jürgen Klopp como também os torcedores dos Reds.

Com a venda do reserva Simon Mignolet ao Brugges, da , o clube acabou contratando o espanhol Adrián, , e pôde trazer o veterano Andy Lonergan sem custos para compor o elenco mesmo após o encerramento da janela inglesa de transferências.

Assista à Premier League ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe 1 mês grátis para experimentar!

Mas os problemas não ficam restritos à região do Merseyside: a seleção brasileira, que têm amistosos marcados já para o mês de setembro, pode ficar sem o arqueiro titular da conquista da última , o que pode abrir oportunidades a outros nomes para a posição.

Mas, afinal, quantos jogos Alisson pode perder?

Qual a gravidade da lesão de Alisson?

Inicialmente, o técnico Jürgen Klopp preferiu não fazer uma estimativa do tempo de desfalque, mas o fato de que o Liverpool se mexeu para reforçar a posição pelo curto prazo não parece ser o melhor dos sinais.

Após o final de semana, no entanto, o alemão afirmou que não deve poder contar com Alisson 'por algumas semanas', o que significa que o goleiro não estará à disposição para o clássico contra o , pela , e pelo menos duas rodadas da Premier League.

"Não é muito bom. É uma lesão na panturrilha que obviamente o deixará de fora por um tempo", disse o comandante.

Com isso, o reserva Adrián deve assumir a posição neste momento, com Lonergan, ex- United, e , sendo seu reserva imediato.

Mais artigos abaixo

Caso o tempo de recuperação fique em cerca de duas semanas, Alisson poderia retornar no duelo contra o , no dia 31 de agosto, o que também o credenciaria a estar presente na próxima convocação do para os amistosos contra e , que serão disputados nos . A divulgação da lista dos relacionados acontece nesta sexta-feira (16), e todos já ficam na expectativa de como Tite e sua comissão técnica irão lidar com os últimos acontecimentos.

Ficando de fora por mais tempo, Alisson pode também desfalcar o Liverpool na estreia da fase de grupos da Liga dos Campeões, prevista para a semana do dia 17 de setembro.

Jogos que Alisson pode perder - Liverpool e seleção brasileira