O sérvio Novak Djokovic deu adeus ao Masters 1000 de Cincinnati logo em sua primeira aparição, após a derrota para Thiago Tirante, em uma partida que revelou mais uma vez o sofrimento do tenista sérvio nos jogos fisicamente exigentes e levantou pontos de interrogação sobre sua condição às vésperas do início do Aberto dos Estados Unidos.

Djokovic começou o confronto de forma sólida e impôs seu domínio por meio de suas jogadas características, antes que sua condição física caísse de maneira evidente com o início do segundo set, permitindo que Tirante tomasse a iniciativa e aproveitasse o sofrimento de seu adversário, que precisou da intervenção do departamento médico após um game que durou 16 minutos.

Após o período de tratamento, Djokovic não conseguiu conquistar nenhum ponto ao retornar à quadra durante o restante do segundo set, perdendo o confronto e se despedindo do torneio no qual não conhecia a derrota desde 2019, depois de ter sido campeão nas duas últimas edições em que participou.

Djokovic atribuiu a queda de rendimento a um problema de saúde do qual sofre há anos, garantindo que seu efeito se multiplica em ambientes de calor e umidade intensos, condições que enfrentou durante sua partida contra Tirante.

O jogador sérvio disse após o confronto que o problema não está relacionado apenas às condições, apontando que a pressão psicológica e o nervosismo que acompanham partidas como essas aumentam a dificuldade da situação, antes de insinuar a possibilidade de não voltar a participar de Cincinnati no futuro, dizendo que espera retornar, mas que no momento isso parece pouco provável.

A derrota aumenta os pontos de interrogação sobre a condição de Djokovic antes do Aberto dos Estados Unidos, já que ele chegará ao último dos quatro grandes torneios da temporada sem disputar nenhuma partida oficial em quadras duras antes dele, uma situação semelhante à que ocorreu com ele antes de suas participações em Roland Garros e Wimbledon.