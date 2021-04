Tiago Nunes e nova comissão técnica: Grêmio contrata os substitutos de Renato Gaúcho

O novo treinador já passou pelo clube nos tempos de categoria de base

A primeira missão de Marcos Hermann, novo vice de futebol do Grêmio, foi concluída durante a noite de terça-feira, quando o dirigente acertou os últimos detalhes da contratação de Tiago Nunes como novo treinador gremista. A negociação com o técnico já vinha sendo alinhavada há alguns dias pelo presidente Romildo Bolzan, porém o mandatário tricolor deixou claro que o anuncio só seria feito pelo novo vice de futebol, apresentado no final da tarde de terça.

Tiago Nunes assinou contrato com o Grêmio até dezembro de 2022 e vem acompanhado de dois auxiliares técnicos, Evandro Fornari e Kelly Guimarães, além do analista de desempenho Pedro Sotero. Fornari e Kelly já haviam trabalhado com Tiago Nunes no Athletico e no Corinthians.

Natural de Santa Maria, cidade universitária do interior do Rio Grande do Sul, Tiago Nunes tem 41 anos, e apesar da pouca idade, o treinador possui uma boa experiência, atuando como técnico em vários times do interior gaúcho.

Seu maior destaque ocorreu durante a passagem pelo Athletico, quando conquistou a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana, ajudando a colocar o rubro-negro em um patamar mais elevado do futebol brasileiro.

O bom trabalho no time paranaense rendeu o convite do Corinthians, onde iniciou a temporada de 2020. Os resultados positivos no Furacão não se repetiram no time paulista, o que foi determinante para a sua demissão.

O retorno ao Grêmio

A contratação de Tiago Nunes marca o retorno do profissional ao Grêmio. Tiago já havia trabalhado como técnico das categorias de base do tricolor gaúcho no ano de 2013, conquistando o Campeonato Gaúcho sub-15 com jogadores que hoje estão no elenco profissional, como Jean Pyerre, Darlan e Pêpe.

Quem também retorna ao Grêmio é Kelly Guimarães, que foi jogador do tricolor em 2007 e participou da campanha gremista que atingiu o vice campeonato da Libertadores, perdendo na final para o Boca Juniors. A passagem de Kelly como jogador do Grêmio não foi exitosa e durou nove meses. A expectativa é de que agora, como auxiliar técnico de Tiago Nunes, ele possa ter um rendimento maior do que na época de jogador gremista.

Tiago Nunes está em Curitiba e é aguardado nesta quinta-feira em Porto Alegre para a apresentação oficial. O treinador também irá assistir na Arena à estreia na Copa Sul-Americana, contra os colombianos do La Equidad.