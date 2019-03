Chega de 'mas Marega'. É 'mais Marega'

Perdi a conta de quantas vezes o atacante maliano do Porto calou a minha boca nos últimos meses

"Mas o Marega corre de forma estranha..."

"Mas o Marega não tem porte físico de jogador..."

"Mas o Jorge Jesus deve estar brincando ao dizer que gostaria de ter Marega no time..."

"Mas o Marega não tem nível para ser cogitado como reforço na Premier League..."

"Mas o Marega não vale 40 milhões de euros..."

Perdi a conta de quantas vezes usei a conjunção "mas" para analisar Moussa Marega. Às vezes, no futebol, seja no papel de jornalista ou torcedor, acabamos por implicar com determinados jogadores.

No caso de Marega, admito, a minha implicância era técnica. É verdade que por muitas tive razão nas críticas, mas (olha a conjunção aí outra vez) o atacante maliano dia após dia, jogo após jogo, demonstrava diversas outras características e, consequentemente, qualidades. Demorei a percebê-las (ou aceitá-las).

Quando passei a perceber (ou aceitar), Marega já tinha se transformado no melhor jogador do Porto. Com muito mérito. Tem cumprido com eficiência todas as funções possíveis no ataque: velocidade nas pontas, forte presença de área e faro de artilheiro. Tudo isso com uma entrega física invejável.

Enquanto o camisa 11 esteve fora de combate, por culpa de um problema muscular, o Porto acabou por cair de rendimento e viu a sombra do Benfica crescer na Liga Portuguesa. Já recuperado, o atacante provou por que hoje é fundamental, ao fazer um gol e dar uma assistência na vitória por 3-1 em cima da Roma que garantiu os dragões nas quartas de final da Liga dos Campeões.

Perdi a conta de quantas vezes tive a boca calada pelo próprio Moussa Marega nos últimos meses. Felizmente, também no futebol, há sempre espaço para evoluir, seja para chutar uma bola ou para fazer uma análise. Marega deixou de ser um atacante trombador, enquanto eu deixei de ser um jornalista implicante, pelo menos ao falar dele.

Chega de "mas" para Marega. Marega merece "mais".