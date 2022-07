Charlotte FC x Chelsea: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso

Partida acontece nesta quarta-feira (20), em amistoso preparatório para a temporada 2022/23; veja

Nos Estados Unidos, o Chelsea enfrenta o Charlotte nesta quarta-feira (20), às 20h30 (de Brasília), em amistoso preparatório pela Florida Cup para a temporada 2022/23 . A partida terá transmissão ao vivo pelos canais do YouTube, Facebook, TikTok e pelo serviço de streaming da TNT Sports.

Para a nova temporada, os Blues continuam nos Estados Unidos para mais um amistoso. Para esse duelo, o técnico Thomas Tuchel deve aproveitar para fazer testes e avaliar o elenco para, se for o caso, ir em buscas de mais jogadores no mercado. Aliás, a equipe já se reforçou com Raheem Sterling, do Manchester City, e Kalidou Koulibaly, do Napoli.

A equipe inglesa deve ir a campo com força total e, além disso, poderá ter em campo novidades, como Connor Gallagher no meio-campo ao lado de Jorginho.

Mais artigos abaixo

Já o Charlotte, oitavo colocado da Conferência Leste da Major League Soccer, dá uma pausa na competição local para disputar um amistoso com um time europeu. Para o duelo, a equipe não poderá contar com o atacante brasileiro Vinícius Mello, que está machucado.

Prováveis escalações

Possível escalação do Charlotte: Kahlina; Afful, Corujo, Walkes, Fuchs; Bronico, Sergio Ruiz, McNeill; Jozwiak, Yordi Reyna e Swiderski.

Possível escalação do Chelsea: Kepa Arrizabalaga; Trevoh Chalobah, Thiago Silva, Malang Sarr; Emerson, Gallagher, Jorginho, Marcos Alonso; Hudson-Odoi, Hakim Ziyech e Kai Havertz.

Desfalques da partida

Charlotte:

Adam Armour e Vinícius Mello: lesionados

Chelsea:

Mateo Kovacic, N'Golo Kanté e Armando Broja: lesionados

Quando é?

JOGO Charlotte x Chelsea DATA Quarta-feira, 20 de julho de 2022 LOCAL Estádio Bank of America, Charlotte - Estados Unidos HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

CHARLOTTE

JOGO CAMPEONATO DATA Charlotte 4 x 1 Nashville MLS 9 de julho de 2022 Inter Miami 3 x 2 Charlotte MLS 16 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Toronto x Charlotte MLS 23 de julho de 2022 20h30 (de Brasília) Charlotte x Columbus Crew MLS 30 de julho de 2022 20h (de Brasília)

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA Chelsea 2 x 1 Watford Premier League 22 de maio de 2022 Chelsea 2 x 1 Club America Amistoso 16 de julho de 2022

Próximas partidas