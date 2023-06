Equipes se enfrentam nesta terça-feira (27), na Arena Condá; veja como acompanhar na TV e na internet

O Sport visita a Chapecoense nesta terça-feira (27), a partir das 19h (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela 14ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Sem vencer há sete jogos, acumulando quatro derrotas e dois empates, a Chapecoense busca reencontrar o caminho da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. No momento, a equipe abre o Z-4, com 11 pontos.

"Vai ser um jogo bem difícil, o Sport é um time muito qualificado e com uma defesa bem organizada. Mas acredito que a gente vai sair com a vitória. É muito importante a presença do torcedor. Contamos com o apoio de todos mais uma vez", afirmou o volante Cazonatti.

"A gente acredita muito na união do nosso grupo, estamos trabalhando forte e todo dia com o Gilmar, estamos evoluindo bastante desde a chegada dele. Acredito que a gente vai dar a volta por cima", completou.

Do outro lado, o Sport, que está invicto há seis jogos, com cinco vitórias e um empate, pode assumir a liderança provisoriamente em caso de vitória. Na vice-liderança, com 27 pontos, o Leão do Recife está a dois pontos do Novorizontino, primeiro colocado.

Em 18 jogos disputados entre as equipes, o Sport soma oito vitórias, contra cinco da Chapecoense, além de cinco empates. No último encontro válido pela Série B de 2022, o Leão da Ilha venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Chapecoense: João Paulo; Ronei, Rafael Ribeiro, Rodrigo Freitas e Mancha; Gustavo Cazonatti, Bruno Elesbão, Dudu Vieira e Felipe Ferreira; Alisson Farias e Richard. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Sport Recife: Renan; Ewerthon, Rafael Thiery, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo, Fábio Matheus e Jorginho; Edinho, Fabrício Daniel e Gabriel Santos. Técnico: Enderson Moreira.

Desfalques

Chapecoense

Douglas Borel segue no departamento médico.

Sport

Vagner Love, Luciano Juba e Wanderson estão com desconforto muscular.

Quando é?