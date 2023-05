Chapecoense x Sampaio Corrêa ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (29), pela nona rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Chapecoense e Sampaio Corrêa na noite desta segunda-feira (29), às 20h (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela nona rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Depois da derrota para o Juventude por 2 a 0 e o empate com o Guarani por 3 a 3, a Chapecoense busca reencontrar o caminho da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. No momento, soma nove pontos na tabela, assim como o Sampaio Corrêa, que vem de empate sem gols com a Ponte Preta na última rodada.

Em quatro jogos disputados entre as equipes, a Chapecoense soma três vitórias, contra uma do Sampaio Corrêa. No último encontro válido pela Série B de 2022, o Sampaio venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Chapecoense: Tony; Diogo Mateus, Alvariño, Lucão e Mayk; Matheus Barbosa, Matheus Bueno, Bruno José, Régias e Bruninho; Derek . Técnico: Bruno Pivetti.

Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Mateus Pivô, Gustavo Henrique, Gabriel Furtado e Vitinho; Luiz Otávio, Marcinho, Neto Paraíba e Patrick Carvalho; Vinícius Alves e Bill. Técnico: Márcio Fernandes.

Desfalques

Chapecoense

Airton e Bruno Nazário estão machucados.

Sampaio Corrêa

Ytalo, Alyson, Pará e Fábio Aguiar seguem fora.

Quando é?