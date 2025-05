Chapecoense x Cuiabá: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (16), na Arena Condá; confira a transmissão e outras informações do jogo

Chapecoense e Cuiabá se enfrentam nesta sexta-feira (16), às 19h (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela oitava rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Em sétimo lugar, com 10 pontos, a Chapecoense busca entrar no G-4 da Série B. Em sete jogos disputados, a equipe registra vitórias sobre o Paysandu por 2 a 0, o Athletic Club por 1 a 0 e o Criciúma por 2 a 1; empates com Athletico-PR e Avaí, ambos por 1 a 1; e uma derrota para o Coritiba por 2 a 1.

Já o Cuiabá, atualmente em quinto lugar com 12 pontos, tenta reencontrar o caminho da vitória após empatar com o CRB por 1 a 1 e perder para o Operário-PR por 3 a 2 nas últimas duas rodadas. Antes disso, venceu o Athletico-PR por 2 a 1, além do Volta Redonda e da Ferroviária, ambos por 1 a 0, e empatou com o Atlético-GO por 1 a 1.

"Vai ser um jogo muito difícil, fora de casa, contra a Chapecoense, um adversário extremamente tradicional na competição. Além disso, tem o gramado, que é diferente do que estamos habituados. Não tem jogo fácil. Tivemos uma derrota inesperada em casa, mas sabemos que a Série B é assim, não dá pra se acomodar", afirmou Juan Christian.

Prováveis escalações

Chapecoense: Leo; Caetano, Leonardo e Paulo; Maílton, Rafael Carvalheira, Matias e Clar; Giovanni Augusto, Marcinho e Getúlio (Dentinho).

Cuiabá: Mateus Pasinato; Matheusinho, Nathan, Alan Empereur e Sander; Denilson, Lucas Mineiro e Max; Juan Cristian (Jadson), Derik Lacerda e Pedrinho (Edu).

Desfalques

Chapecoense

Mário Sérgio está lesionado.

Cuiabá

Sem desfalques confirmados.

Quando é?