Chapecoense x ABC: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (5), pela 31ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Em confronto direto contra o rebaixamento, Chapecoense e ABC se enfrentam na noite desta quinta-feira (5), às 19h15 (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela 31ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Sem vencer há seis jogos, com quatro derrotas e dois empates, a Chapecoense entra em campo pressionada pela vitória. A equipe abre a zona de rebaixamento, com 29 pontos e um aproveitamento de 32%. Alisson Farias é o único desfalque.

Do outro lado, o ABC, na lanterna da Série B, com 19 pontos, vem de vitória contra a Ponte Preta por 2 a 0. O atacante Anderson Cordeiro, recuperado de um trauma na região do pescoço, está à disposição do técnico Argel Fuchs.

Prováveis escalações

Chapecoense: Airton; Ronei, Bruno Leonardo, Lucas Freitas e Mancha; Gustavo Cazonatti, Victor Ferraz, Giovanni Confreste e Bruno Nazário; Henrique Dourado e Marcinho. Técnico: Claudinei Oliveira.

ABC: Michael; Alemão, Fabrício, Habraão e Gedeilson; Ramon Vinícius, Nathan Melo e Matheus Anjos; Thonny Anderson, Andrey e Wallyson. Técnico: Argel Fuchs.

Desfalques

Chapecoense

Alisson Farias segue no departamento médico.

ABC

Alemão e Jhonnathan, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, estão fora.

