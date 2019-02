Champions League: "nossa hora vai chegar", diz Mbappé

Segundo Mbappé, o PSG está no caminho certo para alcançar a glória na Champions, mas deve melhorar

Kylian Mbappé acredita que o Paris Saint-Germain deverá fazer progressos coletivos para alcançar o sonho de conquistar a Champions League 2018-19. O time comandado por Thomas Tuchel entra em campo na próxima terça-feira (12), contra o Manchester United, em Old Trafford, pelas oitavas de final do campeonato europeu.

Em entrevista ao programa da Ligue 1, Mbappé ressaltou que o caminho rumo ao título será complicado, mas que o time parisiense soma grandes chances de se tornar o novo campeão da competição.

"Não é fácil, temos que continuar lutando e nunca desistir. Acho que nossa hora chegará, mas temos que fazer isso sem tentar ir rápido demais. Eu acho que para ganhar as coisas, há uma ordem que você precisa respeitar as coisas. Se continuarmos do jeito que estamos, nossa hora chegará”, disse.

​(Foto: Getty Images)

Campeão da Copa do Mundo, em 2018, com a França o jogador acrescentou: "Você tem que vencer a Champions League em campo, então cabe a nós da equipe fazer o que temos que fazer”.

O PSG ainda terá que lidar com a ausência de Neymar, o brasileiro desfalcará o clube na partida de ida contra os ingleses devido a lesão no pé direito, e segue como dúvida para o duelo de volta em seis de março. Porém, Mbappé não vê a falta do companheiro de equipe como um motivo para desanimar.

"Estamos criando um elenco realmente sólido e acho que isso está claro. Agora temos que continuar, porque isso não é suficiente para vencer a Champions. Estamos melhorando, melhorando e trabalhando todos os dias. Temos que continuar”.