“Champions League não é obrigação na Juventus”, diz Allegri

O treinador italiano também fez elogios a Diego Simeone e ao jogo coletivo do Atlético de Madrid, adversário nesta quarta (20)

Sem conquistar a Champions League há 23 anos, a Juventus segue na tentativa de levar a supremacia que tem na Itália para o continente. Nesta quarta-feira (20), os italianos enfrentam o Atlético de Madrid na capital espanhola e durante entrevista coletiva realizada nesta terça (19) o técnico italiano Massimiliano Allegri buscou diminuir a pressão em cima da Juve.

“A Champions League não é uma obrigação, mas um objetivo. E geralmente um que depende de pequenos momentos que podem contar a favor ou contra você. Ter (Cristiano) Ronaldo representa uma grande vantagem, mas sozinho não é o bastante. Toda a equipe precisa ter uma performance forte”, afirmou.

Será também a reunião das equipes que chegaram, duas vezes cada, em quatro das últimas cinco decisões europeias apenas para serem frustrados por Real Madrid (duas vezes, no caso do Atleti) e Barcelona (que bateu a Juve em 2015). Exatamente por este prognóstico recente, Allegri fez questão de elogiar o argentino Diego Simeone, treinador dos Colchoneros.

“É um dos melhores treinadores do mundo, tem feito coisas espetaculares no Atlético na Europa e também na Liga Espanhola. Eu não sei quem vai jogar amanhã, mas de qualquer forma as características do Atlético não mudam”.

Allegri também voltou a fazer mistério em relação ao seu futuro. O italiano tem contrato até o final da próxima temporada.

“Como já disse algumas vezes, estou feliz na Juventus e precisamos terminar a temporada com a Champions League e alguns jogos a serem jogados na Serie A. Nós temos um jogo importante de oitavas de final de Champions League em nossa frente. Nos últimos anos nós jogamos muitos destes jogos de alto nível e amanhã será um muito importante. O Atlético é um time muito bom”, finalizou.