Champions: Barcelona aprendeu com 'fiasco' contra a Roma, diz Valverde

O técnico usa a humilhação da última temporada como exemplo para a equipe não repetir no confronto contra o Lyon, nesta terça-feira (19)

O Barcelona sabe que não devem mais “baixar a guarda” após a eliminação que sofreram na última Champions League contra a Roma; foi o que constestou o técnico Ernesto Valverde.

“O aprendizado com a Roma é que eles não devem baixar a guarda. No primeiro jogo, tem que manter a guarda firme – e levaremos isso em conta. Quando jogamos contra a Roma todos disseram que seria um oponente fraco, o que não nos ajudou”, declarou o espanhol em coletiva de imprensa.

Os gigantes da La Liga estavam próximos de garantir uma vaga na semifinal da Champions League de 2017/18 após terem vencido o primeiro confronto por 4 a 1 em casa contra os italianos, porém, no duelo de volta, sofreram uma humilhante derrota por 3 a 0 que os eliminou da competição.

Agora, a equipe catalã volta a competir em um mata-mata nesta terça-feira (19), contra o Lyon, pelas oitavas de final da Champions.

“Estamos ansiosos porque esperamos pelo jogo há algum tempo e estamos sob pressão porque conhecemos o entusiasmo de nossos torcedores”, acrescentou Valverde.

Depois de três empates consecutivos, incluindo o 1 a 1 contra o Real Madrid em casa pela partida da ida da semifinal da Copa do Rei, o Barça voltou a vencer no último sábado (16), com um triunfo de 1 a 0 sobre o Valladolid pela La Liga.

Nem todos os torcedores blaugranas estão satisfeitos sabendo que ainda há alguns problemas com as táticas de Valverde, já que a equipe só marcou dois gols nos últimos três jogos.

O confronto entre Lyon e Barcelona no jogo de ida das oitavas de final acontece a partir das 17h (de Brasília) desta terça-feira (19), no Parc Olympique Lyonnais.