Cerro Porteño x Curicó Unido ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da pré-Libertadores

Equipes entram em campo nesta terça-feira (28), pela segunda fase do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

O Cerro Porteño recebe o Curicó Unido na noite desta terça-feira (28), às 19h (de Brasília), no Paraguai, pela segunda fase da Pré-Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Como venceu o primeiro jogo por 1 a 0 com gol de Juan Patiño, o Cerro entra em campo com a vantagem do empate, enquanto o Curicó Unido precisa vencer por dois gols de diferença para avançar. Caso vença por um de diferença, a vaga será decidida na prorrogação.

Vale lembrar que os donos da casa conquistaram a vaga na fase preliminar depois de ficar com o segundo lugar na disputa do Campeonato Paraguaio em 2022, enquanto o Curicó Unido terminou em terceiro no Campeonato Chileno na temporada.

Prováveis escalações

Curicó Unido: Cerda; Barrios, Bechtholdt, Merlo, De La Fluente; Nadruz, Sandoval, Leiva; Zavala, Castro e Nocolás Barrios.

Cerro Porteño: Perez; Lima, Britez, Villalba, Lezcano; Acosta, Cabañas; Otazú, Aguillar; Meaurio e Viera.

Desfalques

Curicó Unido

Sem desfalques confirmados.

Cerro Porteño

Sem desfalques confirmados.

Quando é?