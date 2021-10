Ceni planejava novo clube só em 2022, mas recuou após convite do São Paulo

Treinador se isolou após saída do Flamengo e planejou período sabático. Entretanto, recuou depois de receber convite do São Paulo no mercado da bola

Rogério Ceni não estava disposto a assumir um clube neste momento da temporada. O desejo do técnico, desde a sua saída do Flamengo, em julho passado, era iniciar um novo trabalho em 2022. Entretanto, pelo fato de ter recebido o convite do São Paulo, clube em que foi ídolo como goleiro, mudou de ideia sobre o início de um projeto e aceitou o convite feito pelo presidente Julio Casares, conforme apurado pela Goal.

Após a demissão do Flamengo, o ex-goleiro avisou aos membros de sua comissão técnica que se dedicaria a estudar futebol nos meses que restavam de 2021. O intuito era avaliar conceitos e filosofias de diversas escolas para aplicar em seu futuro time.

Rogério Ceni se dividia entre duas alternativas após a passagem pelo Flamengo: iniciar um trabalho no Brasil em 2022 ou assumir alguma equipe do futebol europeu. Irredutível, descartou todas as propostas e convites que recebeu.

O técnico teve duas consultas do exterior que se tornaram públicos. O Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e a seleção venezuelana fizeram contato para contar com o treinador, que preferiu declinar os dois convites a fim de seguir estudando o esporte.



Rogério Ceni foi anunciado como novo treinador do São Paulo e já comandou treinamento no Morumbi (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

A proposta do São Paulo foi tratada como irrecusável pelo treinador. Menos de duas horas após a demissão de Hernán Crespo, ele já havia dito "sim" para o convite feito pelo Tricolor paulista. A mudança de postura do técnico ocorreu justamente por se tratar do único clube que defendeu nos tempos de atleta.

Rogério Ceni iniciou e encerrou a carreira como jogador profissional de futebol no Morumbi. Ele iniciou a sua passagem no time em 1990 e encerrou em 2015. Dois anos mais tarde, teve a sua primeira experiência como treinador também pelo São Paulo. Após a saída polêmica, repleta de divergências com o presidente do clube à época, Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco, Ceni tinha o desejo de voltar ao CT da Barra Funda.

Pela identificação e por ter boa relação com o presidente Julio Casares, Rogério Ceni aceitou a proposta do São Paulo. Ele assume o clube até dezembro de 2022. O técnico comandou o seu primeiro treinamento na noite dessa quarta-feira (13), no Morumbi, e já estará à frente da equipe no jogo contra o Ceará, nesta quinta-feira (14), no estádio. O duelo é válido pela 26ª rodada do Brasileirão.

O próprio técnico chegou a assumir que a intenção era iniciar um trabalho apenas na próxima temporada, mas recuou da ideia por se tratar do São Paulo: "Preferia assumir em 2022. O trabalho do Crespo excepcional. Cara fora de série. Acho que tinha tudo pra seguir. É uma opção e no nosso país entendemos opções feitas pela direção. Tô aqui pra tentar ajudar como fiz desde os meus 17 anos, sempre tentando ajudar o São Paulo", afirmou.

O São Paulo é o 13º colocado do Campeonato Brasileiro com 30 pontos. A equipe tem apenas três de vantagem para o Sport, primeiro da zona de rebaixamento, e está dez atrás do Corinthians, sexto colocado e última do grupo de classificação para a Libertadores.