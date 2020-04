Ceni pediu desculpa por não escalar Ederson após dois gols, revela atacante

Atacante revela apoio de Rogério Ceni, destaca carinho da torcida e conta que ir ao Fortaleza foi uma das melhores decisões de sua vida

Rogério Ceni ainda está iniciando sua carreira como técnico. Após não ter bom começo no , clube onde é ídolo, o agora comandante vem desempenhando um bom trabalho à frente do . Mas apesar do nome e do peso que tem no futebol, a humildade e a sinceridade são características do treinador.

Pelo menos é isso que Ederson, atacante do tricolor do Nordeste revelou. O jogador contou que após fazer dois gols contra o Vila Nova, ficou no banco de reservas na partida seguinte. Mas o modo como Rogério lidou com a situação surpreendeu o atleta.

“O mais engraçado foi depois do jogo contra o Vila Nova. No jogo seguinte, ele [Rogério] não me colocou para jogar, mas me pediu muitas desculpas por não ter me colocado, porque eu vinha de dois gols contra o Vila Nova. Mas isso faz parte, pelo momento do jogo às vezes ele tem outras opções para colocar, outras necessidades. Mas estou sempre disposto a ajudar”, contou o atacante.

No Fortaleza desde 2018, Ederson também destacou que está muito feliz em vestir a camisa tricolor. Pois além dos títulos, ele ressaltou o apoio e o carinho que recebe da torcida do clube.

“Em pouco tempo eu conquistei muitos títulos com o Fortaleza. Fico muito feliz e agradeço a Deus por isso. E a torcida também sempre me deu muito carinho. Eu jogando ou não a torcida sempre esteve do meu lado”.

Mas Ederson também revelou que além da torcida, o apoio que sempre recebeu de Rogério Ceni foi muito importante durante sua trajetória na equipe.

“O Rogério sempre me deu muito apoio. Quando eu fiz o gol contra o Juventude, eu sabia que o Gustavo estava voltando, era um cara que estava fazendo muitos gols, era artilheiro do e da , se não me engano. Mas eu falei para ele [Rogério] que eu queria ajudar, independente se eu jogasse cinco ou dez minutos eu iria ajudar ele”.

Antes de chegar ao Fortaleza, Ederson jogou pelo Athlético-PR, time onde foi revelado e acumula diversas passagens ao longo de sua carreira. Mas mesmo deixando um clube onde possui grande identificação, o atacante revelou que essa foi uma das melhores decisões de sua vida, e que o presidente do tricolor nordestino teve grande peso em sua escolha.

“Desde o primeiro dia o presidente me ligou e foi bem honesto comigo, falou a situação do clube, falou tudo o que ele poderia fazer por mim. Eu acho que isso foi bem importante. Pela palavra dele ele conseguiu me convencer a ir ao Fortaleza. E acho que foi uma das melhores escolhas da minha vida”.