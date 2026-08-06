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Cenário assustador: Yaisle ameaça a permanência de Ivan Toney no Al-Ahli!

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Ela vai acontecer?

Parece que a torcida do Al-Ahli da Arábia Saudita pode ter um encontro marcado com um novo capítulo de preocupação, depois que declarações surpreendentes abriram a porta para a possibilidade da saída do inglês Ivan Toney, um dos principais destaques da equipe, durante a atual janela de transferências.

O Al-Ahli vive um momento de grandes mudanças nas últimas semanas, após a saída de vários nomes de peso, encabeçados pelo argelino Riyad Mahrez e pelo marfinense Franck Kessié, antes que o técnico alemão Matthias Jaissle apresentasse seu pedido de demissão do cargo e assumisse o comando do Newcastle United, da Inglaterra.


Durante uma participação na rádio britânica "talkSPORT", Yazan Al-Sharif, ex-diretor-executivo do Al-Ahli, afirmou: "É possível que vejamos Ivan Toney com Jaissle no Newcastle United", antes de acrescentar, rindo: "O jogador conta com a confiança do técnico alemão, e eles formaram uma boa dupla, e a transferência pode acontecer, mas não tenho nenhuma informação que confirme isso".

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Apesar de Al-Sharif ter esclarecido que sua fala não se baseia em informações oficiais, suas declarações provocaram grande polêmica entre os torcedores do Al-Ahli, que temem perder um dos pilares mais importantes da equipe, especialmente diante das grandes mudanças que o clube vem vivendo antes do início da nova temporada.

Ivan Toney é considerado uma das contratações estrangeiras mais bem-sucedidas da história do Al-Ahli nos últimos anos, depois de ter apresentado atuações de destaque na temporada passada e contribuído diretamente para as conquistas nacionais e continentais da equipe, tornando sua possível saída uma grande fonte de preocupação para os torcedores do "Al-Raqi".

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