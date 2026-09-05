Um relatório da imprensa revelou a possibilidade de um encontro entre Lionel Messi, lenda da Argentina, e Cristiano Ronaldo, astro de Portugal, em um único time.

Segundo a rede "tnt sports", isso pode acontecer durante a partida de despedida de Carlos Tévez, prevista para o próximo mês de dezembro, depois que este realizou vários encontros com a diretoria do Boca Juniors sobre os detalhes do jogo, já que o "Apache" pretende convidar os dois astros para participarem juntos da partida.

A trajetória de Carlos Tévez é extremamente vasta, e as estimativas apontam que ele convidará cerca de 60 jogadores com quem já dividiu o vestiário em clubes como West Ham, Manchester City, Manchester United, Juventus, Boca Juniors e, claro, a seleção argentina.

Caso Ronaldo e Messi compareçam, o evento será excepcional e sem precedentes, com a participação de jogadores que dominaram toda uma geração do futebol.

O "Apache" se aposentou do futebol profissional em junho de 2022, após um curto período no futebol chinês e seu posterior retorno ao Boca Juniors, tendo conquistado ao longo de sua carreira 11 títulos, marcado 94 gols e disputado 279 partidas.

Desde sua aposentadoria, Tévez manteve seu vínculo com o mundo do futebol, mas pela via da carreira de treinador, tendo passado por clubes como Rosario Central, Independiente e Talleres de Córdoba.

A data preliminar para a abertura dos portões do estádio La Bombonera para esse grande evento aponta para o fim de semana dos dias 12 e 13 de dezembro, ou, caso isso não seja possível, os dias 18 e 19 de dezembro, para evitar coincidir com o final do Campeonato Argentino profissional, especialmente porque o Boca Juniors pode disputar partidas naqueles dias, o que impediria a reserva de espaço para a realização da partida de despedida de Tévez.



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