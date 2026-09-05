O internacional marroquino Ayoub El Kaabi sofreu uma lesão grave e assustadora durante a partida de sua equipe, o Olympiacos, contra o Volos, na noite deste sábado, pela terceira rodada do Campeonato Grego, em uma cena chocante depois que sua perna esquerda sofreu uma torção violenta em consequência de um forte choque com o goleiro adversário.

A lesão ocorreu pouco antes do fim do primeiro tempo, após El Kaabi disparar em direção à bola e conseguir tocá-la antes que o goleiro do Volos, Marios Siabanis, a alcançasse. No entanto, este último caiu com todo o seu peso sobre a perna do atacante marroquino, que se torceu violentamente sob a força do impacto, em meio a um clima de choque entre os jogadores e a torcida.

El Kaabi caiu ao gramado sentindo muitas dores, antes que a equipe médica se apressasse a intervir para socorrê-lo, enquanto as imagens que circularam revelaram a dimensão da lesão e a intensidade da torção sofrida por sua perna esquerda. O atacante marroquino teve que deixar o campo carregado em uma maca, sob os aplausos da torcida, com Armando Gonzalez entrando em seu lugar.

As consequências do lance não se limitaram à lesão de El Kaabi, já que o árbitro marcou um pênalti a favor do Olympiacos em razão da entrada, e Jota Silva ficou encarregado de cobrá-lo com sucesso, antes de comemorar o gol de forma emocionada e dedicá-lo ao seu companheiro marroquino, em uma cena que refletiu o quanto a equipe foi afetada por sua lesão.

Após deixar o campo, Ayoub El Kaabi foi transportado diretamente para o hospital a fim de se submeter aos exames médicos necessários, para avaliar a natureza da lesão e determinar sua gravidade.

O Olympiacos e a torcida marroquina aguardam a divulgação do diagnóstico médico oficial, que revelará os detalhes da lesão de El Kaabi e o possível tempo de afastamento dos gramados, especialmente porque as primeiras imagens da lesão despertaram grandes temores quanto à possibilidade de ele ter sofrido uma fratura grave na perna.