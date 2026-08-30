Cedric Hatenboer vai retornar à Eredivisie, sabe a Voetbal International. O meio-campista está prestes a deixar o Anderlecht e voltar ao Sparta Rotterdam, que vai transferir um milhão de euros (sem bônus) para Bruxelas.

Hatenboer despontou no Excelsior, onde ganhou nome como um dos meio-campistas mais promissores da Eredivisie. Grandes clubes da Holanda disputaram seus serviços, mas, no fim, ele escolheu o Anderlecht em janeiro de 2025.

Hatenboer pôde terminar a temporada no Excelsior, após o que cruzou a fronteira. O jogador rapidamente perdeu espaço no gigante belga e acabaria sem nunca estrear pela equipe principal.

O rotterdamês não passou de cinco partidas no time de aspirantes do Paars-Wit. O destro de 21 anos, que tem contrato até meados de 2029, foi emprestado em janeiro de 2026 ao Telstar pelo restante da temporada.

Em Velsen-Zuid, ele virou praticamente de imediato peça fixa. Depois de dezessete jogos pelos norte-holandeses, voltou ao Anderlecht, onde não tinha futuro.

O Sparta certamente não é terreno desconhecido para Hatenboer, que passou 3,5 anos na base do clube em duas passagens. Por meio de Alphense Boys e Feyenoord, ele chegou ao Excelsior em 2022.

Hatenboer já foi aprovado nos exames médicos e em breve colocará sua assinatura em um contrato até meados de 2030.