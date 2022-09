Ceará x América-MG: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Equipes voltam a campo neste sábado (1), pela 29ª rodada do Campeonato Italiano; veja como acompanhar na TV

Na luta contra o rebaixamento, o Ceará recebe o América-MG neste sábado (1), às 15h (de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para CE), na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Vindo de duas derrotas consecutivas no Brasileirão, o Ceará entra em campo pressionado pela vitória na luta contra o rebaixamento. Atualmente, soma 31 pontos, um a mais que o Cuiabá, que abre o Z-4.

Para o confronto, o técnico Lucho González terá os retornos de Luiz Otávio, Gabriel Lacerda, Nino Paraíba e Zé Roberto, que cumpriram suspensão na derrota para o São Paulo por 2 a 0.

Do outro lado, o América-MG, no meio da tabela com 38 pontos, vem de derrota para o Cuiabá por 2 a 1 na última rodada.

Em 30 jogos disputados entre as equipes, o América-MG soma 12 vitórias, contra sete do América-MG, além de 11 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2022, o Vozão venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável CEARÁ: João Ricardo; Michel Macedo, Messias, Lucas Ribeiro e Victor Luis; Vázquez, Richard e Vina, Lima, Jô e Mendoza.

Escalação do provável AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli; Raúl Cáceres, Ricardo Silva, Germán Conti (Luan Partrick) e Marlon; Juninho, Alê e Matheusinho; Felipe Azevedo, Mastriani e Everaldo.

Desfalques

Ceará

Richardson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora, assim como Bruno Pacheco e Matheus Peixoto no departamento médico.

América-MG

Iago Maidana, Éder e Henrique Almeida, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, são desfalques.

Quando é?

• Data: sábado, 1 de outubro de 2022

• Horário: 15h (de Brasília)

• Local: Arena Castelão – Fortaleza, CE

• Arbitragem: EDINA ALVES (árbitro), NEUZA INES e EVANDRO DE MELO (assistentes), ADRIANO BARROS (quarto árbitro) e VINICIUS FURLAN (AVAR)